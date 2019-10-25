Мужчина едва не устроил самосожжение под налоговой

Мужчина привез под налоговую шины и канистру с бензином. Фото: Главком

В Купянске Харьковской области 44-летний мужчина угрожал сжечь себя из-за проблем с налоговой инспекцией.

Он привез в здание налоговой 6 автомобильных шин и канистру с бензином. А потом потребовал разблокировать налоговые накладные, сообщает полиция области.

Мужчина угрожал разжечь шины и созвать людей на на акцию протеста. Говорил, что сожжет себя, и своей машиной перекрыл вход в налоговую.

На место происшествия вызвали полицию. Правоохранители изъяли у него шины и канистру с бензином.

Следователь открыл уголовное производство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ветеран пытался поджечь себя

В Ужгороде у здания прокуратуры и хозяйственного суда, неизвестный мужчина поджег себя. Получил сильные ожоги тела. Скончался в больнице. Имел психические расстройства.