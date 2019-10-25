Мужчина едва не устроил самосожжение под налоговой

В Купянске Харьковской области 44-летний мужчина угрожал сжечь себя из-за проблем с налоговой инспекцией.
Он привез в здание налоговой 6 автомобильных шин и канистру с бензином. А потом потребовал разблокировать налоговые накладные, сообщает полиция области.
Мужчина угрожал разжечь шины и созвать людей на на акцию протеста. Говорил, что сожжет себя, и своей машиной перекрыл вход в налоговую.
На место происшествия вызвали полицию. Правоохранители изъяли у него шины и канистру с бензином.
Следователь открыл уголовное производство.
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В Ужгороде у здания прокуратуры и хозяйственного суда, неизвестный мужчина поджег себя. Получил сильные ожоги тела. Скончался в больнице.
Имел психические расстройства.
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