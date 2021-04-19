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понедельник, 19 апреля 2021 22:22

Мужчина держал дома мощный арсенал
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На Харьковщине мужчина держал дома арсенал
Фото: Национальная полиция
На Харьковщине мужчина держал дома арсенал
На Харьковщине мужчина держал дома арсенал
На Харьковщине мужчина держал дома арсенал
На Харьковщине мужчина держал дома арсенал

У жителя Харьковской области дома нашли склад оружия.

Во время обыска у злоумышленника нашли коктейли Молотова, пистолет-пулемет, гранаты, глушители и патроны. Оружие и боеприпасы он покупал через интернет и сам собирал, сообщает Нацполиция.

8 апреля оперативники получили информацию, что 54-летний житель Дергачевского района хранит огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатку.

Следователи открыли уголовное производство. 19 апреля полицейские провели санкционированный обыск. Во время обыска правоохранители обнаружили пистолеты различных моделей, пистолет-пулемет, семь гранат РГД-5, две гранаты Ф-1, пять бутылок коктейля Молотова, пять глушителей для оружия, около 1 тыс. патронов различного калибра, станки для обработки металла, комплектующие для изготовления взрывчатых веществ.

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Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертное исследование.

Мужчину задержали. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

В Харькове задержали 54-летнего мужчину, который хранил большое количество оружия и боеприпасов. Тайник организовал в одном из гаражных кооперативов, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

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Дата
19
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