Мужчина держал дома мощный арсенал

Фото: Национальная полиция

У жителя Харьковской области дома нашли склад оружия.

Во время обыска у злоумышленника нашли коктейли Молотова, пистолет-пулемет, гранаты, глушители и патроны. Оружие и боеприпасы он покупал через интернет и сам собирал, сообщает Нацполиция.

8 апреля оперативники получили информацию, что 54-летний житель Дергачевского района хранит огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатку.

Следователи открыли уголовное производство. 19 апреля полицейские провели санкционированный обыск. Во время обыска правоохранители обнаружили пистолеты различных моделей, пистолет-пулемет, семь гранат РГД-5, две гранаты Ф-1, пять бутылок коктейля Молотова, пять глушителей для оружия, около 1 тыс. патронов различного калибра, станки для обработки металла, комплектующие для изготовления взрывчатых веществ.

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Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертное исследование.

Мужчину задержали. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

В Харькове задержали 54-летнего мужчину, который хранил большое количество оружия и боеприпасов. Тайник организовал в одном из гаражных кооперативов, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.