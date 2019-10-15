Мужчина чуть не убил насильника жены

В поселке Шевченково Купянского района на Харьковщине 27-летний мужчина чуть не зарезал насильника жены. Фото - Корупция.Инфо

27-летний житель поселка Шевченково Купянского района на Харьковщине чуть не убил насильника жены, которого застал во время преступления.

Насильника спасают медики, а мужа потерпевшей - задержали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Потерпевшая была в кафе неподалеку от дома. Вместе с мужем отдыхали в компании друзей. Около часа ночи женщина решила пойти домой, но мужу об этом не сообщила. У дома ее догнал неизвестный, с применением физического насилия вступил с ней в половую связь. Муж потерпевшей, возвращаясь домой, услышал крики жены о помощи. Он схватил обидчика, ударил его по голове и нанес нападавшему несколько ударов ножом в область паха. Увидев приближение полицейского автомобиля, муж потерпевшей с места преступления скрылся", - рассказали полицейские.

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25-летний насильник с сильным кровотечением был госпитализирован в районную больницу. Мужчина, который причинил телесные повреждения, задержан. Ему грозит до 8 лет заключения. Другой злоумышленник, которому после завершения лечения и результатов экспертиз будет сообщено о подозрении в совершении изнасилования, может отправиться за решетку на 5 лет.

В селе Комыны Изяславского района Хмельницкой области задержали 3 подозреваемых в убийстве 44-летнего мужчины. Погибший сидел раньше решеткой за изнасилование. После освобождения жил в одной пенсионерки в селе, помогал ей по хозяйству. Соседям не нравилось то, что у них живет такой человек. Ему сказали покинуть село, что он и сделал. Через несколько месяцев он снова вернулся.