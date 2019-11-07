Мужчина бросил в знакомых гранату из-за ревности

В Харьковской обл. устроили подрыв гранаты. Фото: Полиция

В Харьковской области мужчина бросил гранату в своих знакомых.

Два человека получили ранения, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

7 ноября в 00.12 в полицию поступило сообщение от медиков о помощи 24-летнему мужчине с рваной раной голени и 37-летней женщине с травмой носа. Полицейские установили, что пострадавшие получили травмы в результате взрыва гранаты, которую в них бросил знакомый женщины.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Им оказался 39-летний житель поселка Новая Водолага. Предварительно, причиной поступка правонарушителя стала ревность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяный мужчина пытался взорвать семью знакомого

По месту жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли запал от ручной осколочной гранаты.

Открыто уголовное производство.

7 ноября около 4 утра на ул. Декабристов в Киеве прогремел взрыв. Неизвестные бросили гранату в дом местного 55-летнего предпринимателя. Дома была лишь его 22-летняя дочь. Она не пострадала, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.