Мужчина бросил в знакомых гранату из-за ревности

В Харьковской области мужчина бросил гранату в своих знакомых.
Два человека получили ранения, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.
7 ноября в 00.12 в полицию поступило сообщение от медиков о помощи 24-летнему мужчине с рваной раной голени и 37-летней женщине с травмой носа. Полицейские установили, что пострадавшие получили травмы в результате взрыва гранаты, которую в них бросил знакомый женщины.
Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Им оказался 39-летний житель поселка Новая Водолага. Предварительно, причиной поступка правонарушителя стала ревность.
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По месту жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли запал от ручной осколочной гранаты.
Открыто уголовное производство.
7 ноября около 4 утра на ул. Декабристов в Киеве прогремел взрыв. Неизвестные бросили гранату в дом местного 55-летнего предпринимателя. Дома была лишь его 22-летняя дочь. Она не пострадала, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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