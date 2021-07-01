Мужчина больше недели пил воду из колодца, где плавал труп его сожительницы

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В одном из поселков Каменского района на Днепропетровщине 53-летний мужчина нашел в колодце труп 51-летней сожительницы 30 июня.

Выяснилось, женщину зарезал и бросил в колодец еще 20 июня 28-летний односельчанин, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Тело спасатели подняли из воды. Оно было на дне 20-метрового колодца, что во дворе дома, где жила пара. Полицейские обнаружили у умершей ножевое ранение грудной клетки. Выяснилось, мужчина зашел к паре. Между ними возник конфликт. Мужчина ударил хозяина в голову, отчего тот терял сознание. А потом кухонным ножом зарезал его сожительницу. Чтобы скрыть преступление, бросил тело в колодец", - рассказали полицейские.

Преступник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В Ровно нашли убитым 35-летнего мужчину, пропавшего в 2018 году. Тело обнаружили на дне колодца. Мужчину расстреляли. В тот же день задержали подозреваемого в убийстве. Это 46-летний уроженец России. Он входил в преступную группировку, которая действовала в Ровенской обл.