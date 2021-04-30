Мужчина более двух лет насиловал падчерицу

В Одесской области 28-летний мужчина более двух лет насиловал 11-летнюю падчерицу. Фото: od.npu.gov.ua

В Одесской области 28-летний мужчина более двух лет насиловал 11-летнюю дочь гражданской жены. Чтобы ребенок держал все в тайне, он запугивал ее.

Преступника задержали и взяли под стражу, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Он более двух лет совершал противоправные действия в отношении 11-летней дочери гражданской жены. Угрожал, что мать, узнав об их играх, тяжело заболеет и умрет. Или ее посадят в тюрьму", - рассказали в полиции.

Насильнику грозит до 10 лет тюрьмы.

В Чернигове 34-летний отчим совершал развратные действия в отношении своей 8-летней падчерицы. Это продолжалось с июля прошлого года. За развратные действия в отношении малолетней девочки ему грозит до восьми лет тюрьмы.