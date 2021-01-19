Мужчина бил ногами сына на глазах у людей

Женщина, которая снимала видео, пригрозила мужчине полицией и тогда он прекратил избиение ребенка Фото: pershyj.com

В Одессе мужчина прямо на улице избил своего сына. Он бил ребенка ногами.

Инцидент произошел на ул. Гоголя. Видео с избиением появилось на Telegram-канале Odessa Info. На видео видно, как взрослый мужчина бьет ребенка сначала по шее, а потом ногой. От ударов ребенок падает на землю.

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Женщина, которая снимала видео, пригрозила мужчине полицией, тогда он прекратил избиение ребенка.

В комментариях к видео люди возмутились таким поведением горе-отца. Они пишут, что все конфликты можно решить словесно, а мужчина повел себя будто человек из пещеры.

В Тернопольской области мужчина избил своего 4-летнего пасынка. По словам отчима, мальчик капризничал и не слушал его. Успокоить ребенка он решил силой и ударил его несколько раз по голове и телу. После этого он взял ребенка на руки и бросил на пол.