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понедельник, 14 сентября 2020 13:53

Мужчина автомобилем сбил дорожных рабочих

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Мужчина автомобилем сбил дорожных рабочих
Водитель не справился с управлением Фото: zaxid.net

14 сентября на автодороге Львов - Ужгород недалеко от города Новый Калинов Самборского района произошло ДТП. Был совершен наезд на двух мужчин, которые выполняли дорожные работы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Водитель автомобиля" ГАЗель "- 51-летний львовянин, не справился с управлением, выехал на обочину дороги и совершил наезд на двух работников дорожно-строительной компании, которые в момент аварии выполняли дорожные работы", — говорится в сообщении.

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От травм, полученных из-за аварии, 26-летний житель Самбора погиб на месте. 45-летнего жителя района с телесными повреждениями доставили в больницу.

Водителя задержали. В полиции открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Водителю грозит до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

На полевой дороге между селами Лютарка и Новостав Изяславского района Хмельницкой области водитель ВАЗ 21213 переехал 59-летнего мужчину. Нарушитель скрылся с места ДТП.

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14
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