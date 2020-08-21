Мужчина изнасиловал тещу

В Звенигородском районе Черкасской области мужчина ночью ворвался в дом тещи и насиловал ее. Фото: newday.kherson.ua

В дом жительницы села в Звенигородском районе Черкасской области ночью ворвался мужчина и изнасиловал женщину.

Злоумышленником оказался зять потерпевшей, он был задержан, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"С информацией об изнасиловании в полицию обратилась жительница одного из сел района. Женщина рассказала, что с 2:00 до 4:00 к ней в дом через окно ворвался неизвестный мужчина и изнасиловал. Потерпевшая узнала мужчину, им оказался ее зять, он неоднократно ей угрожал физической расправой ", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали. Ему объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. За содеянное его могут посадить на 10 лет.

В Дергачевском районе Харьковской области 34-летний мужчина в лесу изнасиловал 50-летнюю женщину. Подозреваемого задержали. Это 34-летний житель пгт Солоницевка. Ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа и воровство.