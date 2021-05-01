Мужчина избил палкой бывшую жену

Между бывшими супругами произошла ссора. Фото: pixabay.com

В Житомирской области, в Пулинской поселковой общине, мужчина палкой избил женщину.

Между бывшими супругами произошла ссора. Впоследствии конфликт перерос в физическую расправу: мужчина нанес женщине тяжелую травму внутренних органов. Через несколько дней после инцидента ухудшилось самочувствие. Ее госпитализировали в больницу. В больнице пострадавшей сделали операцию. сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.

Виновник дает показания полицейским. Свою вину он признал.

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Правоохранители открыли уголовное производство. Теперь обидчику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

В одном из гаражей спального района Черновцов нашли без сознания мать двоих детей Елену. Ее избил 33-летний гражданский муж во время ссоры. После побоев женщина еще неделю пролежала в коме в больнице, но спасти ее не удалось. 19 апреля 33-летняя Елена умерла.