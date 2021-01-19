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вторник, 19 января 2021 09:36

Мужчин, которые катались на надувных санках, сбил встречный автомобиль

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Мужчин, которые катались на надувных санках, сбил встречный автомобиль
На Харьковщине двух мужчин, которые катались на надувных санках по дороге сбила встречная машина Фото: pixabay.com

На Харьковщине двух мужчин, которые катались на надувных санках по дороге сбила встречная машина.

Инцидент произошел в городе Люботин вечером. Видео, которое сняли друзья пострадавших, появилось Telegram-канале IN UA.

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Как видно на обнародованных кадрах, двое мужчин на достаточно высокой скорости ехали по проезжей части, прицепив свои санки- "ватрушки" к авто. Компания веселилась, громко смеялась, а автор ролика шутил с ними.

В какой-то момент санки занесло в левую сторону, где как раз проезжала машина. На видео слышно звук удара и чей-то крик. Товарищи бросились пострадавшим на помощь.

Вероятно, один из пострадавших начал задыхаться. Его друзья пытались вытащить ему язык, один из них кричал, чтобы кто-то вызвал скорую.

О состоянии пострадавших информации нет.

Обережно, у відео присутня ненормативна лексика.

В Кременце на Тернопольщине во время катания на имитированных санках за внедорожником разбился 18-летний парень. С открытой черепно-мозговой травмой, переломом плеча, множественными травмами брюшной полости и внутренним кровотечением его успели доставить в больницу. Но спасти медики не смогли. Он умер через 20 мин.

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