В Стрые Львовской области мусоровоз насмерть сбил пенсионера.
Авария произошла около 12:30 на улице Сечевых Стрельцов, сообщил отдел коммуникации полиции области.
"Как предварительно установили правоохранители, 53-летний водитель мусоровоза МАЗ совершил наезд на 71-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", - рассказали в полиции.
Следователи открыли уголовное производство.
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Водителю грозит от трех до восьми лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
В понедельник, 19 апреля, на Окружной дороге Киева легковушка насмерть сбила пешехода. Об этом в Facebook сообщило сообщество dtp.kiev.ua. На кадрах видно: удар был такой силы, что в машины отлетел бампер и почти полностью разбилось лобовое стекло.
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