Мотоциклисты остались без ног после кровавого ДТП

Автор: Mukachevo.net Троих пострадавших с тяжелыми травмами госпитализировали в Мукачевскою ЦРБ

В Закарпатской области в районе села Чинадиево столкнулись Mercedes и два мотоцикла. Троих пострадавших с тяжелыми травмами госпитализировали в Мукачевскую ЦРБ.

По словам заместителя главного врача Мирослава Гавришко, медикам удалось спасти жизнь пострадавшим. Состояние пациентов остается критическим, пишет Mukachevo.net

"Чтобы спасли жизнь пострадавшим, работали 10 врачей. Люди живы, но их состояние нестабильное. 48-летняя женщина осталась без ноги, 50-летний мужчина - без руки и ноги", - сказал врач.

Автор: Mukachevo.net Виновник ДТП не претерпел серьезных травм

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У пострадавшего мужчины уже была остановка сердца. Его жизнедеятельность поддерживает аппарат искусственного дыхания.

У третьего пострадавшего сломаны две кости левой голени.

Все пострадавшие из Закарпатской области, из села Косонь Береговского района.

Виновник ДТП, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, не получил серьезных травм.

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