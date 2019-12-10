Пешеход погиб на месте происшествия. Фото: Эспрессо

В Дарницком районе Киева мотоциклист сбил насмерть пешехода.

Авария произошла на улице Ревуцкого, передают Вартови.Еспресо.

Как отмечается, мужчина переходил шестиполосную дорогу в неустановленном для этого месте, в это время его сбил мотоцикл. От полученных трав пешеход погиб на месте.

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Мотоцикл после столкновения с мужчиной пролетел еще метров 100 до полной остановки. Байкера госпитализировали с переломами конечностей.

В Одесской области произошла смертельная авария. По предварительной информации, 34-летняя водитель легкового фургона Renault Kangoo выехал на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Mitsubishi.