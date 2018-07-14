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суббота, 14 июля 2018 11:49

Мотоциклист насмерть сбил женщину, которая шла с могилы ребенка
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У Берковецкого кладбища в Киеве мотоциклист збивжинку, которая шла с могилы ребенка
Фото: KyivOperativ
У Берковецкого кладбища в Киеве мотоциклист збивжинку, которая шла с могилы ребенка
У Берковецкого кладбища в Киеве мотоциклист збивжинку, которая шла с могилы ребенка
У Берковецкого кладбища в Киеве мотоциклист збивжинку, которая шла с могилы ребенка
У Берковецкого кладбища в Киеве мотоциклист збивжинку, которая шла с могилы ребенка

13 июля у Берковецкого кладбища в Киеве мотоциклист сбил женщину, которая шла с могилы ребенка. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Водитель, его пассажир и еще один пешеход получили травмы, они в больнице. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"С бокового входа в Берковецкое кладбище на улице Газопроводной выходила женщина (около 30 лет) с мужчинойем (не супруги) .Переходили дорогу в метрах 100 от пешеходного перехода. Недавно на этом кладбище женщина похоронила ребенка и ходила принести цветы к могиле", - говорится в сообщении.

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На месте происшествия работало несколько экипажей скорой помощи, патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии выясняют.

В Ивано-Франковской области произошло ужасное лобовое столкновение фуры MAN и Volkswagen Transporter T4, в котором погибли четыре человека.

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Дата
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