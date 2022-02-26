Мост между Одесской и Николаевской областями разрушен: показали видео

Воины ВСУ дают достойный отпор российскому врагу. Россия развернула полномасштабную войну против Украины 24 февраля в 4:00, напав на наши земли. Фото: president.gov.ua

Моста между Одесской и Николаевской областями Украины больше не существует.

Соответствующее видео появилось в соцсети. На нем можно видеть разбитую переправу.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким подчеркнул, что ночь на 25 февраля будет очень сложная. И для военных, и для гражданских.

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По информации других СМИ, в Николаеве тишина. Вероятно, из-за тумана.

"Жителей призывают по возможности спуститься в подвал или бомбоубежище Бог на нашей стороне. Спускается туман... никогда в жизни так не хотел, чтобы был туман. И желательно в сутки", - написал Ким в Facebook.

Осторожно, видео содержит ненормативную лексику

Вокруг Одессы и в ближайших селах развернуто 12 блокпостов. Укрепление на них в круглосуточном режиме удерживают сотрудники территориальных подразделений областного управления нацполиции и спецподразделения. Тревожная ситуация сложилась в акватории портов Большой Одессы: недалеко от порта Южный, ракетными ударами российских кораблей подбит танкер-бункеровщик Миллениум Спирит (ходящий под флагом Молдовы). 10 членов экипажа спасены, однако трое из них находятся в тяжелом состоянии. На якорной стоянке порта было повреждено ударами ракет еще одно судно, ходящее под флагом Панамы.