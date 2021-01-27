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среда, 27 января 2021 13:47

Мошенники продали арендованную квартиру и исчезли

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Мошенники продали арендованную квартиру и исчезли
В Киеве мошенники продали арендовали квартиру. Фото: pixabay.com

В Киеве на Печерске мошенники арендовали квартиру на 3 месяца. А потом продали по поддельным документам и скрылись.

Пострадавший Кирилл Колисниченко потерял $60 тыс. И теперь доказывает свое право на квадратные метры.

"Нашел в интернете объявления. И мне понравилась эта квартира, все было просто, я посмотрел, мы договорились об условиях, и я ее приобрел. Потом мне начали менять замки, исчез продавец, я не смог до него дозвониться", - рассказывает Кирилл, передает "Сегодня".

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Впоследствии мужчина узнал, что настоящая хозяйка квартиры только сдавала ее в аренду. Сейчас там живет ее брат. Нотариус, который заключал договор купли-продажи уверяет, что все справки из БТИ и документы на право собственности псевдо-хозяева предоставили. Поэтому никаких подозрений они не вызывали.

Впрочем, выяснилось, что при заключении сделки в документах или случайно, или намеренно наделали ошибок. Кроме того, есть расхождение с оригиналом и в серии паспорта псевдо-владелицы. И именно из-за этих неточностей доказать право Кирилла на купленное жилье сложнее. Чья квартира, стороны будут выяснять в суде, а продавцов-мошенников ищут.

В Одессе неизвестные вытолкали мужчину с его собственной квартиры. А на входной двери злоумышленники установили новые замки. С целью объективного установления обстоятельств все участники конфликта дали объяснения в отделении полиции. Предварительно установлено, что указанное недвижимое имущество является предметом судебных споров, а лица, проникшие в жилище, - одной из сторон процесса.

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