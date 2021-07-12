Мошенник получил чужую посылку за 750 тыс. грн

Мошенника задержали на территории почты. Фото: "Еспресо"

Мошенник из Житомирской области в пригороде Одессы получил чужую посылку.

Посылка стоила 750 тыс. грн, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Подозреваемого задержали у почтового отделения на территории Авангардовской территориальной общины в Одесском районе.

26-летний подозреваемый незаконно получил посылку из Волынской области.

"Мужчина, зная, что на почту прибыла компьютерная техника, и кому именно она принадлежит, пришел за ней под видом адресата с поддельным паспортом. Чужое имущество и фальшивый документ у него полицейские изъяли", - говорится в сообщении.

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Ему сообщили о подозрении в мошенничестве. Мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества. После экспертизы решат вопрос о привлечении к ответственности за подделку документа.

На "Новой почте" уничтожили посылку стоимостью $ 2,8 тыс. Заказывали курьерскую доставку клиенту на более чем 300 моделей самолетов. Мужчина упаковал самолеты максимально надежно, сообщил украинец Давид Хусайнов в Facebook.