Мошенник наживался на больных детях

Правоохранители задержали 36-летнего львовянина за мошенничество. Он дублировал в социальных сетях сообщения о собрании помощи для больных детей на Ивано-Франковщинеи менял в них реквизиты на свои.
Деньги использовал на собственные нужды, рассказали в отделе киберполиции ГУНП в Ивано-Франковской области.
"Мужчина с помощью фейковых аккаунтов в социальной сети Facebook создавал сообщение о сборе средств на лечение детей, указывая банковские реквизиты, которыми лично пользовался. Преступник дублировал оригинальные сообщения родителей больного ребенка о необходимости материальной помощи для спасения его жизни. Мошеннические сообщения выглядели идентично оригинальным, менялись только банковские реквизиты", - рассказали правоохранители.
Уже установлено несколько семей, которые обратились в полицию о том, что сообщение о помощи детям использует мошенник.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У больного ребенка украли 120 тыс. евро
Во время обыска в арендованной мошенником квартире полицейские изъяли компьютерную технику, флеш накопители, банковские карты, мобильные телефоны и блокноты с личными записями злоумышленника.
Ему уже объявлено о подозрении в совершении мошеннических действий. Устанавливается количество обманутых задержанным жертв.
В Бердянске Запорожской области мошенник снял деньги со счета 4-летнего Максима Полуляха, у которого диагностировали четвертую стадию саркомы мягких тканей. Аферист снял тысячу гривен из денег, собранных людьми на спасение ребенка.
Комментарии