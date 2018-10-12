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пятница, 12 октября 2018 18:39

Мошенник наживался на больных детях
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Правоохранители задержали 36-летнего львовянина, дублировал в социальных сетях сообщения о собрании помощи для больных детей и менял в них реквизиты на свои
Фото: npu.gov.ua
Правоохранители задержали 36-летнего львовянина, дублировал в социальных сетях сообщения о собрании помощи для больных детей и менял в них реквизиты на свои
Правоохранители задержали 36-летнего львовянина, дублировал в социальных сетях сообщения о собрании помощи для больных детей и менял в них реквизиты на свои
Правоохранители задержали 36-летнего львовянина, дублировал в социальных сетях сообщения о собрании помощи для больных детей и менял в них реквизиты на свои

Правоохранители задержали 36-летнего львовянина за мошенничество. Он дублировал в социальных сетях сообщения о собрании помощи для больных детей на Ивано-Франковщинеи менял в них реквизиты на свои.

Деньги использовал на собственные нужды, рассказали в отделе киберполиции ГУНП в Ивано-Франковской области.

"Мужчина с помощью фейковых аккаунтов в социальной сети Facebook создавал сообщение о сборе средств на лечение детей, указывая банковские реквизиты, которыми лично пользовался. Преступник дублировал оригинальные сообщения родителей больного ребенка о необходимости материальной помощи для спасения его жизни. Мошеннические сообщения выглядели идентично оригинальным, менялись только банковские реквизиты", - рассказали правоохранители.

Уже установлено несколько семей, которые обратились в полицию о том, что сообщение о помощи детям использует мошенник.

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Во время обыска в арендованной мошенником квартире полицейские изъяли компьютерную технику, флеш накопители, банковские карты, мобильные телефоны и блокноты с личными записями злоумышленника.

Ему уже объявлено о подозрении в совершении мошеннических действий. Устанавливается количество обманутых задержанным жертв.

В Бердянске Запорожской области мошенник снял деньги со счета 4-летнего Максима Полуляха, у которого диагностировали четвертую стадию саркомы мягких тканей. Аферист снял тысячу гривен из денег, собранных людьми на спасение ребенка.

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Дата
12
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