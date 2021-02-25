Мошенницы под видом соцработниц обворовывали пенсионеров

Две мошенницы выманивали сбережения у пожилых людей. Фото: Нацполиция

В Одессе две женщины обворовывали пенсионеров.

Мошенницы на такси ездили по городам и селам и выслеживали во дворах пожилых людей, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Представляясь соцработниками, они говорили пенсионерам, что им предназначена материальная помощь. Под предлогом ее оформления заходили в дом, где заводили разговор о купюрах национальной валюты, которые якобы скоро потеряют силу и требуют обмена.

Как только люди показывали свои сбережения, "соцработницы" "помогали разобраться", какие именно купюры надо отнести в банк для обмена, складывали их в конверт, а потом незаметно заменяли деньги бумагой, которую приносили с собой.

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Таким образом, у 80-летней пенсионерки города Южный выманили более 50 тыс. грн.

А в Белгород-Днестровском из дома 93-летней бабушки вынесли 17 тыс. грн.

Мошенниц задержали. Их проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории области.

В Киеве задержали мошенницу, которая обворовывала пенсионеров. Женщина сначала устраивалась сиделкой к пожилым людям, входила в доверие, а потом грабила.