Мошенницы под видом соцработниц обворовывали пенсионеров

 
Ексклюзивы
1/5
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 360
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 2088
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 468
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1431
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 3717
Как чиновники учат украинский язык
Как чиновники учат украинский язык
Просмотров: 279
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Просмотров: 909
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
10 Просмотров: 2466
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Просмотров: 567
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1413
Фото
Все фото
5
3
3
7
32
Mustang на бешеной скорости летел по встречной и врезался в такси
Mustang на бешеной скорости летел по встречной и врезался в такси
&quot;Эти черти не остановятся&quot; - Стерненко передал из СИЗО письмо
"Эти черти не остановятся" - Стерненко передал из СИЗО письмо
Автобус с пассажирами врезался в фуру
Автобус с пассажирами врезался в фуру
Участник антимайдана, любитель России и титушек. Кто такой Щербич, за &quot;похищение&quot; которого Стерненко дали 7 лет
Участник антимайдана, любитель России и титушек. Кто такой Щербич, за "похищение" которого Стерненко дали 7 лет
&quot;Происходит немыслимое для страны двух Майданов&quot;: как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Видео
Все видео
Водитель припарковался на тротуаре под лентой - "снежный привет" не замедлился
Водитель припарковался на тротуаре под лентой - "снежный привет" не замедлился
Пар окутал подземный переход Киева - появилось видео
Пар окутал подземный переход Киева - появилось видео
Умерла женщина, которую сбили на "островке безопасности" на просп. Науки
Умерла женщина, которую сбили на "островке безопасности" на просп. Науки
Конфликт водителей завершился массовой дракой - присоединилась и женщина
Конфликт водителей завершился массовой дракой - присоединилась и женщина
Женщина проигнорировала ограждения дома и поплатилась за это - видео ледяного обвала
Женщина проигнорировала ограждения дома и поплатилась за это - видео ледяного обвала
Интервью
1/5
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 360
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Просмотров: 270
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
1 Просмотров: 468
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1413
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2 Просмотров: 729
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
23 февраля 2021
1 Просмотров: 720
Усе компенсували
– Бити людей не можна. Але інколи буває – або ти б'єш фізично, або тебе морально. Спрацьовує інстинкт самозбереження, – ...
четверг, 25 февраля 2021 01:47

Мошенницы под видом соцработниц обворовывали пенсионеров

  Комментировать
Мошенницы под видом соцработниц обворовывали пенсионеров
Две мошенницы выманивали сбережения у пожилых людей. Фото: Нацполиция

В Одессе две женщины обворовывали пенсионеров.

Мошенницы на такси ездили по городам и селам и выслеживали во дворах пожилых людей, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Представляясь соцработниками, они говорили пенсионерам, что им предназначена материальная помощь. Под предлогом ее оформления заходили в дом, где заводили разговор о купюрах национальной валюты, которые якобы скоро потеряют силу и требуют обмена.

Как только люди показывали свои сбережения, "соцработницы" "помогали разобраться", какие именно купюры надо отнести в банк для обмена, складывали их в конверт, а потом незаметно заменяли деньги бумагой, которую приносили с собой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенники в Украине активизировали старую схему: как распознать обман

Таким образом, у 80-летней пенсионерки города Южный выманили более 50 тыс. грн.

А в Белгород-Днестровском из дома 93-летней бабушки вынесли 17 тыс. грн.

Мошенниц задержали. Их проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории области.

В Киеве задержали мошенницу, которая обворовывала пенсионеров. Женщина сначала устраивалась сиделкой к пожилым людям, входила в доверие, а потом грабила.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мошенницы под видом соцработниц обворовывали пенсионеров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
9
 Просмотров: 21952
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
 Просмотров: 11358
&quot;Чудо-женщина&quot; Галь Гадот удивила эротическим фото
"Чудо-женщина" Галь Гадот удивила эротическим фото
9
 Просмотров: 8568
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса Просмотров: 7380
Актриса поменяла &quot;Оскар&quot; на вибратор
Актриса поменяла "Оскар" на вибратор Просмотров: 7335
Происшествия
Водитель припарковался на тротуаре под лентой - "снежный привет" не замедлился
Водитель припарковался на тротуаре под лентой - "снежный привет" не замедлился
 Просмотров: 1143
Смертельный пожар в доме престарелых: известна причина
Смертельный пожар в доме престарелых: известна причина Просмотров: 378
Подросток на путях хотел выполнить задание "группы смерти"
Подросток на путях хотел выполнить задание "группы смерти" Просмотров: 630
Mustang на бешеной скорости летел по встречной и врезался в такси
Mustang на бешеной скорости летел по встречной и врезался в такси
5
 Просмотров: 1215
Стерненка не ​​перевезут в Киев - адвокат
Стерненка не ​​перевезут в Киев - адвокат Просмотров: 414
Больше всего комментируют
10
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
8
Первому человеку в Украине сделали прививку от коронавируса
6
Мендель вступилась за Зеленского по делу Стерненка - ее поймали на лжи
5
Под Офисом президента пройдет акция в поддержку Стерненко
4
"Мясник" против правозащитника - кто такие Жуков и Григоренко
Голосов: 168
Голосование Как оцениваете судебную систему после приговора Стерненко?
  • Судебной системы в Украине не существует. Есть телефонное право президента
  • Убийца и похититель людей Степаненко получил то, что заслужил
  • Украинская судебная система - это Портнов
  • Кто такой Стерненко?
  • Мне все равно. Я уехал из страны, или планирую это сделать
Просмотреть