Мошенничество с карточками: как украинцев "разводят на деньги"

Не стоит брать в руки чужие банковские карточки. Вас могут обвинить в том, что украли деньги из них. Фото: Depositphotos

Мошенники ждут доверчивых украинцев у банкоматов и обманом заставляют отдать свои деньги.

Участились случаи, когда аферисты якобы забывают свою карточку в банкомате, просят граждан достать ее, а затем обвиняют последних в краже. Схема отлажена таким образом, что вблизи появляется свидетель, который утверждает, что видел, как снимали деньги, пишет "Обозреватель".

"Мама собиралась снять деньги с карты. Когда наступила ее очередь, заметила, что молодой человек, который снимал деньги перед ней, забыл карту. Позвала его. Он крикнул, чтобы она вытащила карточку, а то банкомат ее сейчас проглотит. Мама так и сделала. Далее аферист начал кричать, что мама украла 500 гривен с карты. Отпечатки пальцев это подтверждают. Также появилась женщина, которая "все видела", - говорит Виктория Паномарчук.

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По ее словам, под давлением мама вытянула 500 грн и отдала их аферисту. Тот исчез.

Адвокаты советуют никогда не давать денег мошенникам, а сразу вызывать полицию. Кроме того, не брать в руки чужие карточки, даже если вас просят об этом.

В течение последних недель в Украине приобрело популярность новое мошенничество. Людям присылают на мобильный телефон или страницу в социальных сетях сообщение с просьбой принять участие в опросе. За несколько ответов обещают деньги.