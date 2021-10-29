Мошенничество, подлог, кибервмешательство. Как украинцы "добывают" фейковые Covid-сертификаты

За подделку ковид документов предусмотрена уголовная ответственность. Фото: sylapravdy.com

В Украине 92% уголовных производств, имеющих отношение к сертификатам о вакцинации, касаются подделки этих документов.

"Нас сегодня мы имеем 870 уголовных производств (по Covid-сертификатам – ред.), и 92% этих производств касаются подделки документов. Затем идут мошенничества, несанкционированное вмешательство в электронные и компьютерные сети и служебные подлоги", - сказал глава Национальной полиции Игорь Клименко в эфире телеканала "1+1".

Более 70 производств касаются медработников, причастных к подделкам документов о вакцинации. За это предусмотрено до 5 лет лишения свободы.

Также туристические операторы предлагают пакеты уже с Covid-сертификатом.

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"У меня вопрос к каждому гражданину, который покупает эти сертификаты. Вы платите 500-1000 грн за этот сертификат, но вы в нервах и волнении уезжаете на отдых. И вы знаете, что, возможно, вас проверят, потом будет уголовное производство, подозрение и реальное судебное решение. И на карьере некоторых наших граждан будет навсегда поставлен крест. Потому что в базе данных будет информация, что есть решение суда про использование поддельных документов", - отметил Клименко.

21-летний житель Запорожья создал фейковое приложение "Дія", в котором можно было создать фальшивые цифровые документы - от паспорта до Covid-сертификата. Копия не имела ничего общего с официальным приложением, ведь у разработчика не было доступа ни к одному из госреестров. 27 октября правоохранители сообщили о задержании хакера.