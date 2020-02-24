Мощный ветер обрушил пешеходный мост в Николаеве

Из-за непогоды в городе объявили красный уровень опасности. ФОТО: racurs.ua

В Николаеве штормовой ветер разрушил пешеходный мост через реку Ингул, в результате чего конструкция упала в воду.

Момент разрушения моста запечатлели видеокамеры. Запись с них опубликовал начальник отдела стандартизации и внедрения электронного управления горсовета Дмитрий Канарский в Facebook.

"В связи с непогодой пешеходный мост через Ингул опасен для пользования. Аварийные службы работают над восстановлением сообщения", — рассказал чиновник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще одна жертва штормового ветра попала в больницу

Разрушением моста последствия стихии могут не ограничиться: в ближайшие часы в городе ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий. Власти уже объявили красный уровень опасности.

"По информации гидрометеоцентра, в течение 1-2 часов скорость порывов ветра возрастет. Ожидается сильнейший ветер, 35-38 м/с. Уровень опасности ІІІ, красный. Просим николаевцев без необходимости не выходить на улицу", — предупредили в пресс-службе городского совета Николаева.

Циклон Yulia принес в Украину штормовой северо-западный ветер со скоростью порывов более 15-22 м/с. В Одессе он уже унес жизнь одного человека: 69-летняя женщина погибла после того, как на нее упало поваленное ветром дерево.