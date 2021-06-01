Молотком по голове и ножом по горлу: грабитель искалечил продавщицу

Фото: dp.npu.gov.ua

В Кривом Роге на Днепропетровщине грабитель искалечил продавщицу 1 июня.

Зайдя в магазин, злоумышленник несколько раз ударил женщину молотком по голове. А потом порезал шею канцелярским ножом. Украв выручку из кассы, скрылся с места происшествия, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Происшествие случилось в магазине в Покровском районе города. Утром туда зашел мужчина с молотком в руках. Нанеся тяжелые телесные повреждения женщине, злоумышленник завладел цепочкой, браслетом, мобильным телефоном потерпевшей, а также деньгами из кассы магазина", - рассказали в полиции.

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Пострадавшую доставили в больницу. А преступника задержали. Им оказался 32-летний местный житель.

Следователи открыли уголовное производство. Дело расследуют как покушение на убийство и разбой.

В Киеве на Лесном проспекте зарезали 35-летнего продавца цветов. Тело обнаружили возле магазина, в котором он работал. Подозреваемого в убийстве задержали.