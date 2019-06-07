Молния попала в купол церкви РПЦ в Украине

Молния попала в купол около полуночи. Фото: из открытых источников

В городе Богуслав Киевской области молния ударила в купол Свято-Троицкого храма Русской православной церкви в Украине.

"Пожар начался в 00:59. В 6:00 пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила 144 кв. м", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет.

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Тушили возгорание 20 человек и 6 единиц техники

В городе Благовещенское Кировоградской области молния попала в здание районной администрации, та сгорела. На восстановление нужно 10 млн.