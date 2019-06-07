Молния попала в купол церкви РПЦ в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Просмотров: 3322
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 35535
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 378
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 333
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 1971
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 2988
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5391
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3600
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2214
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7695
Фото
Все фото
6
3
3
5
14
Иностранец перевозил наркотики в детском мотоцикле
Иностранец перевозил наркотики в детском мотоцикле
Компания подростков с ножами нападает на сверстников
Компания подростков с ножами нападает на сверстников
У грузовика взорвалось колесо - погиб водитель легковушки
У грузовика взорвалось колесо - погиб водитель легковушки
Киевлянка провела неделю в квартире с мертвым сыном
Киевлянка провела неделю в квартире с мертвым сыном
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Видео
Все видео
Неизвестные дерзко ограбили банкомат
Неизвестные дерзко ограбили банкомат
Ливень затопил дороги - показали фото и видео
Ливень затопил дороги - показали фото и видео
Села стали реками: непогода наделала беды на Тернопольщине
Села стали реками: непогода наделала беды на Тернопольщине
На Полтавщине прошел град размером с яйцо - видео
На Полтавщине прошел град размером с яйцо - видео
Во Львове пьяный немец устроил стриптиз на улице и заблевал райотдел
Во Львове пьяный немец устроил стриптиз на улице и заблевал райотдел
Интервью
1/5
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 3222
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 369
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 504
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1062
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3627
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 июня 2019
Просмотров: 333
Вельмі добра
У тій хаті, в яку я з недавніх пір переселився, є вже потроху всього такого, що робить твоє існування затишним. Немає тільки книжок, хоч я й звик, ...
пятница, 07 июня 2019 11:08

Молния попала в купол церкви РПЦ в Украине

  Комментировать
Молния попала в купол церкви РПЦ в Украине
Молния попала в купол около полуночи. Фото: из открытых источников

В городе Богуслав Киевской области молния ударила в купол Свято-Троицкого храма Русской православной церкви в Украине.

"Пожар начался в 00:59. В 6:00 пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила 144 кв. м", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Молния бьет в море: ночные фото шторма в Одессе

Тушили возгорание 20 человек и 6 единиц техники

В городе Благовещенское Кировоградской области молния попала в здание районной администрации, та сгорела. На восстановление нужно 10 млн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Молния попала в купол церкви РПЦ в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
июня

Немецкий боксер с цыганским корнями нокаутировал рефери поединка

Украинцы провели удачный контрудар

Папе Римскому выделили территорию

Самое читаемое
Пенсию будут начислять по-новому: подробности
Пенсию будут начислять по-новому: подробности Просмотров: 36819
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
14
 Просмотров: 35562
&quot;Скорая&quot; забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
"Скорая" забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
19
 1 Просмотров: 31528
Основные &quot;перлы&quot; ВНО: &quot;Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?&quot;
Основные "перлы" ВНО: "Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?" Просмотров: 23040
Отец переехал годовалого сына
Отец переехал годовалого сына Просмотров: 14823
Происшествия
Загорелся поезд с пассажирами
Загорелся поезд с пассажирами
Тела всё ещё в воде - количество жертв после столкновения баржи и теплохода возросло
Тела всё ещё в воде - количество жертв после столкновения баржи и теплохода возросло Просмотров: 180
Убили и выбросили в реку - участницу шоу "Украина имеет талант" нашли в Рейне
Убили и выбросили в реку - участницу шоу "Украина имеет талант" нашли в Рейне Просмотров: 3564
Суд отпустил главного подозреваемого в убийстве ветерана АТО "Сармата"
Суд отпустил главного подозреваемого в убийстве ветерана АТО "Сармата" 2 Просмотров: 909
Раскрыли полную хронологию убийства мальчика в Переяславе
Раскрыли полную хронологию убийства мальчика в Переяславе Просмотров: 9342
Больше всего комментируют
20
Порошенко назвал снятие блокады с ДНР и ЛНР предательством национальных интересов
18
Активисты пикетируют дом Порошенко
11
Избиратель оценит по достоинству программу партии "УДАР" - Палатный
8
Украинцев будут штрафовать за ношение военного камуфляжа
5
Телеканал Порошенко "возродил" Витренко
Голосов: 1430
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua