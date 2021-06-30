Молнии жгут дома и убивают людей. Как спастись от грозы

Два дома горели от молний на Черниговщине 26 июня - в поселках Козелец и Малая Девица. Люди не пострадали. Фото: dsns.gov.ua

Украину после жаркой недели накрыли мощные ливни. Молнии убили трех человек в Черкасской и Херсонской областях. Сожгли дома в Киевской, Житомирской и Черниговской областях. А в Кагарлыке возле столицы молния попала в авто с людьми 29 июня. Машина влетела в дерево и стала поперек дороги. В салоне было четверо пассажиров. Все живы.

Чтобы обезопасить себя в авто во время грозы - надо снять все металлические антенны с поверхности машины, которые могут привлекать разряды. Об этом Gazeta.ua рассказала начальница сектора по связям со СМИ и работе с общественностью ГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр. И напомнила правила безопасного поведения в грозу.

Следует избегать высоких деревьев, металлических заборов и стен, возле которых они растут. Больше всего уязвимы для молний дуб, тополь, сосна и ель, меньше всего - ива, клен и кусты. Если гроза застала дома - закройте все окна и двери. В помещении не должно быть сквозняка, потому что он, как магнит, притягивает шаровую молнию. Держитесь подальше от электроприборов, антенн, проводов - все они притягивают разряд.

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"Все электрические приборы, в том числе мобильные телефоны, являются своеобразными приемниками для молний. Поэтому не пользуйтесь ими во время грозы, лучше выключите. В лесу не стоит прятаться на возвышении. Надо искать низкие деревья, стоящие рядом. Под одиноким высоким деревом - опасно для жизни. Не бегайте. Рассмотрите вокруг. Если на деревьях заметны следы от попадания молнии - почва вокруг имеет высокую проводимость электричества, и молния бьет туда постоянно. Если вы оказались в поле, найдите углубление в земле. Оно должно быть сухим - влажная земля сильнее проводит электричество. Если поблизости нет сухого углубление, спрячьтесь в мокрой земле, но не ложитесь в полный рост", - говорит Наталья Батыр.

Если гроза застала во время прогулки на велосипеде или мотоцикле - нужно остановиться и найти укрытие.

В Софиевке в Черкасской области молния убила 55-летнюю женщину и 23-летнего мужчину. Его 47-летняя мать оказалась в больнице с электротравмой. Трагедия произошла 27 июня. В тот день две семьи отдыхали на пруду, когда вдруг началась гроза. Пересидели ее в авто. Но ехать не могли, потому забуксовали. Когда дождь закончился - втроем вышли из машины, и вдруг молния попала в дерево возле них.