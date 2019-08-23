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пятница, 23 августа 2019 21:09

"Мои долги - моя петля": мужчина повесился в котельной школы

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&quot;Мои долги - моя петля&quot;: мужчина повесился в котельной школы
Мужчину к самоубийству могли довести долги. Фото: ТСН

29-летний мужчина повесился в свой день рождения.

Он работал в котельной Мшанской средней школы в Городецком районе Львовской обл, сообщает ТСН.

Директор школы Галина Копестинская рассказала, что умерший был настоящей душой коллектива. Все относились к нему по-доброму.

Накануне смерти он попросил ключи от котельной у завуча школы. Сказал, что хочет еще раз посмотреть оборудование, ведь он собирался повышать свою квалификацию.

Утром его тело нашел напарник. Умерший висел на одной из труб. В кармане самоубийцы нашли записку: "Мои долги - моя петля".

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Позже установили, что умерший имел зависимость от азартных игр. Никто из родных об этом не догадывался. Играть он ездил во Львов, там занимал деньги.

Правоохранители будут проверять телефон погибшего, чтобы выявить информацию об общении с кредиторами. В правоохранительных органах подозревают, что покойного довели до смерти из-за долгов.

В Измаиле Одесской области на елке перед зданием мэрии повесился 55-летний мужчина. Работал дворником. Тело самоубийцы обнаружили 20 августа около 16.00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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23
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