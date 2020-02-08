Могло привести к катастрофе - в аэропортах некачественно ремонтировали самолеты

Фото: СБУ

Сотрудники СБУ заявили о некачественном техническое обслуживании самолетов одной из украинских авиакомпаний в международных аэропортах Одесса и Киев.

Работники авиакомпании и организации по техобслуживанию фальсифицировали документацию о проведении ремонтных работ, говорится в сообщении СБУ.

Дальнейшее использование аэропортов для пассажирских перевозок могло привести к возникновению катастроф с человеческими жертвами.

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Авиакомпании отменили разрешения на выполнение пассажирских перевозок, а самолетам - сертификаты летной годности.

Пять стран, граждане которых погибли в сбитом под Тегераном самолете рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", требуют у Ирана предоставить "черные ящики" для расследования.