 
Ексклюзивы
1/5
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 720
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Просмотров: 1368
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 405
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 2322
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 2106
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Просмотров: 1089
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Просмотров: 3051
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 4465
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Просмотров: 585
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 1017
Фото
Все фото
4
4
8
3
3
Могло привести к катастрофе - в аэропортах некачественно ремонтировали самолеты
Могло привести к катастрофе - в аэропортах некачественно ремонтировали самолеты
В массовой драке порезали двоих мужчин
В массовой драке порезали двоих мужчин
Украинский самолет разбился через несколько минут после взлета: никто не выжил
Украинский самолет разбился через несколько минут после взлета: никто не выжил
Фура врезалась в заправку и вспыхнула
Фура врезалась в заправку и вспыхнула
Тело раздавило под вертолетом: подробности и фото с места гибели депутата Госдумы
Тело раздавило под вертолетом: подробности и фото с места гибели депутата Госдумы
Видео
Все видео
17-летняя девушка прыгнула с моста в ледяную воду
17-летняя девушка прыгнула с моста в ледяную воду
Мать посреди улицы чуть не убила 3-месячного младенца
Мать посреди улицы чуть не убила 3-месячного младенца
Девушка застрелила инструктора тира
Девушка застрелила инструктора тира
Дело Шеремета: следствие опровергло важные заявления защиты Кузьменко
Дело Шеремета: следствие опровергло важные заявления защиты Кузьменко
Показали видео поджога автомобиля журналистки во Львове
Показали видео поджога автомобиля журналистки во Львове
Интервью
1/5
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
2 Просмотров: 297
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1314
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 927
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 495
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3438
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
07 февраля 2020
1 Просмотров: 423
Г-Г-Г
Світ міняє шкіру. Я це зрозумів десь із чверть віку тому, коли з FM-радіостанції в машині почув рекламний слоган. Вони тоді вже добре ввійшли в силу, ...
суббота, 08 февраля 2020 14:39

Могло привести к катастрофе - в аэропортах некачественно ремонтировали самолеты
4

  Комментировать

СБУ разоблачила некачественное обслуживание
Фото: СБУ
СБУ разоблачила некачественное обслуживание
СБУ разоблачила некачественное обслуживание
СБУ разоблачила некачественное обслуживание

Сотрудники СБУ заявили о некачественном техническое обслуживании самолетов одной из украинских авиакомпаний в международных аэропортах Одесса и Киев.

Работники авиакомпании и организации по техобслуживанию фальсифицировали документацию о проведении ремонтных работ, говорится в сообщении СБУ.

Дальнейшее использование аэропортов для пассажирских перевозок могло привести к возникновению катастроф с человеческими жертвами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран прекратил делиться с Украиной доказательствами

Авиакомпании отменили разрешения на выполнение пассажирских перевозок, а самолетам - сертификаты летной годности.

Пять стран, граждане которых погибли в сбитом под Тегераном самолете рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", требуют у Ирана предоставить "черные ящики" для расследования.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Могло привести к катастрофе - в аэропортах некачественно ремонтировали самолеты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
февраля

Украинский самолет разбился через несколько минут после взлета: никто не выжил

Самое читаемое
Обнаженные женщины фотографа Кристиана Лебранда: иногда слегка соблазнительные, иногда вызывающе эротичны
Обнаженные женщины фотографа Кристиана Лебранда: иногда слегка соблазнительные, иногда вызывающе эротичны
34
 Просмотров: 67811
Берегись пушистого: показали забавные снимки грозных животных
Берегись пушистого: показали забавные снимки грозных животных
30
 Просмотров: 11691
Премьер объяснил, у кого заберут субсидию
Премьер объяснил, у кого заберут субсидию Просмотров: 10692
&quot;Вы украинец или россиянин?&quot; - Полякова поставила на место Бужанского
"Вы украинец или россиянин?" - Полякова поставила на место Бужанского
 5 Просмотров: 9622
Жена Луценко показала зажигательный танец с пандой
Жена Луценко показала зажигательный танец с пандой
5
 Просмотров: 9396
Происшествия
На директора мясофабрики напали грабители
На директора мясофабрики напали грабители Просмотров: 9
В доме взорвался котел: 27-летняя женщина с детьми в реанимации
В доме взорвался котел: 27-летняя женщина с детьми в реанимации Просмотров: 45
Группа лыжников травмировалась в Карпатах
Группа лыжников травмировалась в Карпатах Просмотров: 207
Подрядчик разворовал средства, выделенные на строительство казарм
Подрядчик разворовал средства, выделенные на строительство казарм Просмотров: 270
У "слуги народа" сняли фары и зеркала с авто
У "слуги народа" сняли фары и зеркала с авто Просмотров: 522
Больше всего комментируют
6
Аваков пытается дискредитировать Вооруженные силы через "дело Шеремета"
5
На 1+1 взялись выгораживать русский язык
5
"Вы украинец или россиянин?" - Полякова поставила на место Бужанского
3
Марусе Звиробий объявили подозрение
3
"За клоуна пи**ы получите": нардепы чуть не подрались в Верховной Раде
Голосов: 756
Голосование Что делать с рынком земли?
  • Рынок надо открыть. Земля - это собственность людей и именно люди должны решать продавать ее, или нет
  • У меня нет земли. Сапку никогда в руках не держал. Не мне решать
  • Продавать землю рано. Все скупят олигархи
  • Рынок надо открыть и для украинцев, и для иностранцев. Это поднимет экономику
  • Вопрос с землей должны решать только те, кто ею владеет. На референдуме
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua