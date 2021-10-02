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суббота, 02 октября 2021 14:37

"Моего отца убили": мужчина зарезал любимого экс-жены и похитил 9-летнюю дочь

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&quot;Моего отца убили&quot;: мужчина зарезал любимого экс-жены и похитил 9-летнюю дочь
В Мариуполе мужчина на глазах у ребенка зарезал любимого бывшей. Фото: Нацполиция

В Мариуполе 48-летний мужчина пришел в дом своей экс-жены.

Он убил ее мужа на глазах у дочери, похитил ребенка и забаррикадировался в доме. Об этом информирует полиция Донецкой области.

"Злоумышленник пришел в дом бывшей жены, где был ее муж и двое дочерей в возрасте 9 и 12 лет. На глазах у 9-летнего ребенка убил знакомого и похитил девочку и скрылся", - говорится в сообщении.

В полицию обратилась 12-летняя дочь погибшего, она сообщила, что ее отца убили.

Нападающий разыскали через два часа после убийства. Он с ребенком забаррикадировался в помещении и угрожал всех убить, поскольку имеет оружие.

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Полиция пыталась убедить мужчину отпустить ребенка, однако он игнорировал правоохранителей. Тогда полицейские обратились к другу злоумышленника, которому удалось подозреваемого отпустить девочку.

Нападающего задержали. У него изъяли нож со следами крови, пистолет и самодельное оружие.

Полиция открыла производство по ч.1 ст. 115 УК (умышленное убийство), ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ч.1 ст. 345 (угроза в отношении работника правоохранительного органа).

В Теребовле Тернопольской области 39-летний мужчина убил 28-летнюю жену и взорвал себя. Супруги были в процессе развода.

Тело убитой нашла в доме сестра ее мужа. Вызвала полицию. Обследовав территорию хозяйства, полицейские обнаружили на приусадебном участке мертвым мужа погибшей. Сиротой остался малолетний ребенок.

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