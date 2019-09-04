Мобилизованный умер на полигоне

На Ровенском полигоне погиб человек. Фото: "Экспресс"

На Ровенском общевойсковом полигоне в ночь на понедельник скончался 39-летний мобилизованный из Черкасской области.

Когда мужчине стало плохо, ему оказали первую медицинскую помощь. Она не дала положительных результатов, сообщил руководитель пресс-центре оперативного командования "Запад" Анатолий Прошин.

Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, сообщили медики. Умерший находился на Ровенском военном полигоне с 31 августа.

Окончательная причина смерти будет известна после судебно-медицинской экспертизы.

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Продолжается служебное расследование, совместно с полицейскими работает военная служба правопорядка.

Публикуем поименный список погибших в августе 2019-го защитников Украины. Нам известно о 8 военнослужащих, погибших в бою. Информация о некоторых - неполная. Самым молодым из погибших в бою было по 20, самому старшему - 38.