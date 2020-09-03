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четверг, 03 сентября 2020 11:57

Многодетная мать носила 2-месячного малыша в застегнутой сумке: показали видео

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Многодетная мать носила 2-месячного малыша в застегнутой сумке: показали видео
В Киеве женщина несла своего 2-месячного ребенка в застегнутой сумке. При этом малыш был одет в зимнюю куртку. Фото: скриншот с видео

В Киеве патрульные остановили женщину, которая несла своего 2-месячного ребенка в застегнутой хозяйственной сумке. При этом малыш был одет в зимнюю куртку.

Это произошло 2 сентября у сервисного центра "Готово" на ул. Генерала Алмазова, сообщает "Киев оперативный".

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"Женщина несла своего 2-месячного ребенка в зимней куртке и в застегнутом пакете. Говорит, что не видит в этом ничего страшного. Удалось узнать, что сама дама приехала из Одессы и только вышла из парикмахерской. А еще - у нее 6 детей", - сказано в сообщении.

Что дальше было с ребенком и его матерью - не уточняется.

В Киеве на ул. Анны Ахматовой женщина в состоянии алкогольного опьянения оставила 3-месячную дочь на улице. Скорую помощь вызвали прохожие, которые сообщили, что по улице ходит пьяная женщина с коляской. Они пытались объяснить матери, что не стоит в таком состоянии гулять с ребенком, ведь его жизни угрожает опасность.

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