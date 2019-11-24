Многочисленные травмы и кома: уточнили данные о состоянии Николая Кулебы и его сыновей

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Уполномоченный президента по правам ребенка 47-летний Николай Кулеба получил легкую черепно-мозговую травму. Имеет сломанные ребра.Находиться в больнице в Феофании.

Его дети 19-летний Тимофей и Елисей, 10 лет, пострадали сильнее, сообщает в Facebook знакомая Оксана Иванова.

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"У Николая - легкая черепно-мозговая и сломанные ребра. Маленький Елисей в "Охмадете", имеет переломы ребер и таза. Самое тяжелое состояние у Тимофея - он в коме I степени", - написала Иванова.

Отмечается, что Тимофея также спасают врачи Феофании.

Авария, в которую попал уполномоченный президента по правам ребенка 47-летний Николай Кулеба, произошла 24 ноября в 13.30 в селе Чабаны под Киевом. Он за рулем Toyota столкнулся на перекрестке с микроавтобусом Volkswagen.