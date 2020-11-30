"Мне скоро умирать": школьники подожгли ровесника для ролика в соцсети

В Запорожской области 12-летние школьники подожгли ровесника для ролика в соцсети. Фото: скриншот с видео

В Бердянске Запорожской области 12-летние ребята подожгли ровесника для ролика в Instagram-сторис. Происшествие случилось в ночь на 29 ноября.

У парня обожжены 30% тела, сейчас он в реанимации. Об этом сообщает Рro-Бердянск.

На странице пострадавшего подростка в Instagram осталось снятое до инцидента видео, где он выпивает с рюмки прозрачную жидкость и говорит, что ему скоро умирать. Судя по возгласах за кадром, парень не один.

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В полиции факт происшествия подтвердили. Прокомментировать обещают вскоре.

В городе Турка на Львовщине трое 12-летних школьниц избили двух сверстниц. Соответствующее видео выложили в сеть. Его во время мониторинга обнаружили полицейские. На видео снято драку двух девушек, одна из них падает, а другая продолжает бить ее ногами. На записи также слышно нецензурные выражения и видно, как в конце третья школьница пытается остановить девушек.