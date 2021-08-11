Младший брат зарезал старшего и вызвал полицию

Во Львовской области мужчина зарезал старшего Барат и вызвал полицию. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

В Новом Роздоле на Львовщине 44-летний мужчина зарезал 48-летнего брата. Позже позвонил в полицию и сообщил, что нашел его мертвым.

Преступление произошло утром 10 августа, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"48-летнего мужчину нашли дома с колото-резаной раной груди. В преступлении заподозрили младшего брата потерпевшего. Выяснилось, что между мужчинами возник конфликт, в ходе которого младший брат ударил ножом в грудь старшего", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Мужчину могут посадить на 15 лет.

Во Владимировке Хмельницкого района Винницкой области два брата 51 и 47 лет забили до смерти третьего - 61-летнего. На преступление пошли, чтобы не делить с ним наследство. А потом пытались скрыть преступление - убрали в доме и заявили, что нашли родственника бездыханным на веранде дома.