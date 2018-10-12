Младенец умер во время родов на дому

В Киеве во время родов на дому в многодетной семье умер ребенок. Фото - Викка

В Киеве во время родов на дому в многодетной семье умер ребенок. Родственники роженицы вызвали "скорую" и полицию.

Трагедия произошла в ночь на 12 октября, сообщает УНН.

Информацию подтвердили в столичной полиции.

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"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции, надлежащим образом задокументировала событие. Тело ребенка забрали на судебно-медицинскую экспертизу. Причина смерти устанавливается", - сообщили правоохранители.

Состояние женщины неизвестно.

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