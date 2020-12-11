Mitsubishi вылетел с дороги в деревья. 2 погибших, среди искалеченных - ребенок

Вблизи села Грабовцы Барского района Винницкой области Mitsubishi Colt влетел в дерево. Погибли двое пассажиров 27 и 28 лет. 50-летний водитель и 7-летний мальчик попали в больницу.

Авария произошла 10 декабря около 17.30, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Водитель не справился с управлением, съехал с дороги и столкнулся с деревом. В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров автомобиля от полученных телесных повреждений погибли на месте. 7 - летний мальчик с травмами различной степени тяжести госпитализирован в больницу. Водитель автомобиля после оказания медицинской помощи отпущен домой", - рассказали в полиции.

Автор: facebook.com/vinn.police В Винницкой области Mitsubishi Colt влетел в дерево. Погибли пассажиры 27 и 28 лет. 50-летний водитель и 7-летний мальчик попали в больницу

Назначен ряд экспертиз, в ходе которых будет установлена ​​причина ДТП. Следователи открыли уголовное производство. Виновнику грозит до 10 лет за решеткой.

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