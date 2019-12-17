Митинги под Верховной Радой - в карете скорой умер человек

Полиция сообщила о смерти мужа во время митингов. Фото: vlasno

Сегодня, 17 декабря, в карете скорой помощи умер мужчина, которому стало плохо недалеко от места проведения митинга в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ЧП в Киевской области.

В 11:30 позвонили на линию 103 и сообщили, что мужчине по адресу ул. Институська, 16 стало плохо.

"На вызов прибыли врачи, однако в карете" скорой "мужчина скончался. По предварительной информации, смерть наступила в результате острого коронарного синдрома ", - сообщили в полиции.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

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