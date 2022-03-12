Митинг в Мелитополе: местные жители требуют от оккупантов выпустить мэра (обновлено)

Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области более 2 тыс. человек вышли к захваченному зданию Мелитопольской райгосадминистрации.

Об этом сообщает заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Жители города требуют от оккупантов выпустить мэра Ивана Федорова.

Оккупанты похитили активистку протестного движения Ольгу Гайсумову прямо с митинга.

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11 марта в Мелитополе группой оккупантов из 10 человек был похищен мэр города Иван Федоров, отказавшийся от сотрудничества с врагом. Во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову. Враги задержали его в городском кризисном центре, где занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял Украинский Флаг.