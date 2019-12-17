Митинг под Радой: госпитализировали полицейских и травмировали журналистов

Фото: hromadske

Во время схватки под Верховной Радой Украины сегодня госпитализировали двух полицейских, одного участника акции задержали и пострадали двое журналистов.

В больницу увезли двух правоохранителей, сообщили в пресс-службе ГУ ЧП в Киевской области.

"По предварительным данным, в результате конфликтной ситуации телесные повреждения получили двое полицейских. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи. По подозрению в совершении противоправных действий в территориальное управление полиции доставили одного активного участника инцидента.

После выяснения всех обстоятельств его действиям будет дана правовая оценка ", - сообщили в пресс-службе.

Во время митинга пострадали и журналисты hromadske. В частности, Викторию Рощину и оператора Алексея Никулина забрызгали слезоточивым газом, который применили в столкновениях между спецназовцами и митингующими.

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"Также у журналистки из рук выбили телефон, когда она снимала схватки. Кроме того, в сторону журналистов летели палки от палаток, которые протестующие хотели установить у здания парламента ", - говорится на сайте hromadske.

Во время митинга под Верховной Радой против принятия закона о рынке земли произошли столкновения между представителями "Нацкорпусу" и правоохранителями.