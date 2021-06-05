Мины, гранаты и взрывчатку обнаружили в замаскированном тайнике

В разрушенном здании обнаружили схрон со взрывчаткой. Фото: Госпогранслужба.

В Донецкой области, в разрушенном здании на окраине Ольгинка обнаружили схрон боеприпасов.

С замаскированного тайника изъяли 2 мины, 2 гранаты, а также 1987 патронов различных калибров и другие взрывоопасные предметы, сообщает Госпогранслужба.

Прилегающие территории сразу взяли под охрану.

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В Мариуполе Донецкой области на территории заброшенного завода Азовмаш обнаружили незаконный склад оружия. Изъяли 30 противотанковых гранатометов, 29 мин и 10 тыс. патронов.