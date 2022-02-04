"Миновал" государственные здания и ТРЦ - в Харькове поймали хулигана

Мужчину задержали после очередного ложного сообщения. Фото: СБУ

В Харькове Служба безопасности Украины задержала псевдоминера.

Об этом сообщает СБУ.

39-летний мужчина в течение декабря 2021 года по меньшей мере 14 раз сообщал о минировании различных объектов. "Миновал" Харьковскую областную государственную администрацию, Харьковский апелляционный суд, международный аэропорт "Харьков", железнодорожные и автомобильные вокзалы и торгово-развлекательные центры.

"Псевдоминером оказался специалист в ИТ-сфере, который при отправке анонимных электронных писем использовал специальные компьютерные программы для сокрытия своего местонахождение", - говорится в сообщении.

После очередного сообщения о минировании мужчину задержали в его квартире. Он заявил о якобы личной неприязни к украинской власти, правоохранительным и судебным органам.

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Спецслужбы проверяют возможную причастность мужчины к сотрудничеству с иностранными спецслужбами. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Мужчине придется компенсировать десятки тысяч гривен государственным и коммерческим учреждениям.

Сообщения о псевдозаминировании, поступавшие в последний месяц, в большинстве случаев были с оккупированных территорий или из РФ. Также ложную информацию получали из Беларуси. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.