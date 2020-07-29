Минивэн и грузовик сошлись в смертельном лобовом столкновении

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28 июля возле села Боблев Немировского района Винницкой области произошла смертельная авария.

В результате столкновения грузовика Daf и автомобиля Renault Kangoo погиб пассажир последнего. Еще один - в тяжелом состоянии в больнице, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"По предварительной информации, столкновение произошло в результате выезда Renault Kangoo на встречную полосу движения. Водители транспортных средств получили незначительные телесные повреждения", - сказано в сообщении.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

В поселке Макаров Киевской области столкнулись Nissan Qashqai и грузовик. Последний от удара перевернулся. Предварительно, причиной столкновения стало грубое нарушение правил дорожного движения.