Министра обороны Болгарии уволили из-за нежелания признавать войну в Украине

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков уволил министра обороны Стефана Янева за его нежелание назвать вторжение России в Украину войной.
Об этом сообщает Reuters.
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"Мой министр обороны не может использовать слово "операция" вместо слова "война". Нельзя называть это операцией, когда уже убиты тысячи солдат с одной и другой стороны", — заявил Петков в телевизионном заявлении.
Петков сообщил, что его правительство назначит на этот пост Тодора Тагарева, который в 2013 году был исполняющим обязанности министра обороны.
Премьер-министр заявил, что Болгария не может молчать, видя "что-то столь очевидное" и с чем они не согласны.
Президент Румен Радев сказал, что смена министров обороны в разгар военного кризиса была рискованной, и ответственность за это будет нести правящая коалиция.
Болгария является членом ЕС и НАТО. Однако зависит от снабжения российских энергоресурсов и притока туристов на свои летние курорты на Черном море.
Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
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