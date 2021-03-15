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понедельник, 15 марта 2021 17:46

Минеру моста Метро вынесли приговор

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Минеру моста Метро вынесли приговор
18 сентября 2019-го ветеран АТО Алексей Белько на 3 часа заблокировал движение автомобилей и поездов метрополитена по мосту Метро в столице. Угрожал взорвать. Вместо тюрьмы его отправят в психбольницу. Фото: strana.ua

Ветерана АТО Алексея Белько, который угрожал подорвать мост Метро в Киеве, отправят в психиатрическую больницу с обычным наблюдением. В учреждении пробудет не менее 6 месяцев.

Гражданский иск столичной полиции на возмещение материального ущерба в 69 тыс. грн остался без удовлетворения. Такой приговор сегодня вынесли ветерану, сообщили в адвокатской компании "Миллер", которая представляла его интересы.

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"Алексей Белько признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений. К обвиняемому применены принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение с обычным наблюдением. Это означает, что Алексею будут оказывать психиатрическую помощь в специализированном учреждении. Вместе с тем, он сможет самостоятельно, без сопровождения медицинского работника, оставлять палату, отделения и заведение. Такое решение суд принял, ссылаясь на заключение повторной судебно-психиатрической экспертизы.

Эксперт отметил, что наш клиент требует лечения в соответствующем психиатрическом учреждении с обычным наблюдением, несмотря на то, что прокурор просил усиленное. В учреждении Алексей Белько пробудет минимум полгода. После этого мы обратимся с ходатайством о проведении новой психиатрической экспертизы", - рассказали юристы.

Также суд вернул Алексею все принадлежащее ему имущество, которое было изъято - 2 автомобиля, банковские карточки, мобильный телефон.

18 сентября 2019-го тогда 42-летний Алексей Белько на 3 часа заблокировал движение автомобилей и поездов метрополитена по мосту Метро в столице. Угрожал взорвать. Чтобы его задержать, полицейские провели специальную операцию. Взрывчатки у него не было. Дело расследовали как попытку теракта. Алексею грозило пожизненное заключение. В 2019-м судебно-психиатрическая экспертиза установила, что во время совершения деяния Алексей был невменяемым. 20 января 2020 года Алексею изменили меру пресечения и поместили в психиатрическое учреждение с усиленным наблюдением.

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15
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