"Минеру" моста Метро смягчили обвинение

Алексея Белько, который захватил столичный мост Метро, ​​подозревают в хулиганстве. Цензор.НЕТ

Мужчине, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, изменили квалификацию уголовного производства. Об этом заявил во время брифинга начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

"В прокуратуре уже согласовано подозрение по статьям "Хулиганство" и "Ложное сообщение о заминировании". Обвинения в подготовке к террористическому акту, по которым было сразу возбуждено уголовное производство, полиция выдвигать не будет", - сказал он.

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По словам Крищенко, эта позиция полиции согласована с прокуратурой. Теперь ему грозит до 7 лет за решеткой вместо пожизненного заключения.

Причиной такого поступка подозреваемого стал ряд жизненных неудач. Он уже извинился перед всеми и сказал, что сожалеет. Министерство по делам ветеранов предоставило подозреваемому адвоката, сообщила руководительница ведомства Оксана Коляда.

Алексей Белько, который захватил столичный мост Метро, ​​требовал встречи со своей девушкой. Об этом злоумышленник заявил во время переговоров с правоохранителями.