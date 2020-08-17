Миллионер скрылся с места смертельной аварии

Автор: Facebook/Наталья Трила Opel Astra Натальи Трилы на трассе Львов - Краковец на большой скорости протаранил Mercedes-Benz S65 AMG бизнесмена-миллионера Петра Дыминского. Машину Натальи отбросило на 40 м. Внедорожник влетел в дерево

3 года продолжается следствие по делу о гибели 31-летней Натальи Трилы из села Ямельня Яворивского района Львовской области.

Женщина погибла 18 августа 2017-го. БизькоОколо 15:00 ее Opel протаранил Mercedes-AMG S65 за его рулем был Петр Дыминский, тогдашний владелец футбольного клуба "Карпаты" и телеканала ZIK, по словам очевидцев. После столкновения сел в машину сопровождения и поехал. Охранник Андрей Борщ остался на месте ДТП. Mercedes управлял он заявил полиции.

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19 августа 2017 Борщу сообщили о подозрении и взяли под стражу. В декабре 2017 закрыли производство по охраннику Дыминского, это постановление прокурора отменили в Печерском райсуде в феврале 2018 года. Параллельно следователи составили сообщения о подозрении Петру Дыминскому и якобы вручили, хотя доказательств, подтверждающих этот факт нет. 18 декабря 2017 Дыиминскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, в феврале 2018 постановление отменили из-за того, что в материалах не было данных об объявлении подозреваемого в международный розыск. Ведь в то время Дыминский уже бежал за пределы Украины.

Автор: hromadske.ua Бизнесмен Петр Дыминский за рулем внедорожника совершил смертельную аварию. С тех пор скрывается за границей

1 марта 2018 в Печерском райсуде вновь избрали Дыминскому меру пресечения в виде содержания под стражей. 28 марта того же года обязали прокурора вручить Диминскому подозрение. А уже 1 июня Комиссия по контролю за файлами Интерпола сделала вывод о наличии нарушений 18 декабря при избрании меры пресечения в отношении Дыминского и изъяла информацию по нему из файлов Интерпола.

Дело передали Службе безопасности Украины. До этому расследование велось управлением Национальной полиции во Львовской области. 6 декабря в прошлом году генеральный прокурор Руслан Рябошапка изменил подследственность дела. Однако причины изменения не указаны.

Автор: Leopolis.news Бизнесмен Петр Дыминский сразу после аварии вышел из авто. На фото справа в белой рубашке

Дыминский находится в розыске. Заочно ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Сейчас материалы дела находятся в Печерском районном суде города Киева. Последнее заседание состоялось в июне этого года, когда адвокат Дыминского обратился в суд с ходатайством об установлении срока досудебного расследования в уголовном производстве. Он ссылался на то, что следственные действия в производстве не проводятся, его только передают от одного органа предварительного расследования в другой, затягивают. И требовал установить виновное лицо.

Автор: Leopolis.news Дыминский находится в розыске. Заочно ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей

Вместе с тем, Печерский суд в 2020 году зафиксировал, что за почти 3 года следственных действий по этому делу проведено не было. Следовательно, ходатайство адвоката Дыминского об установлении срока досудебного расследования удовлетворили частично. Следователям дали 2 месяца (до 15 августа 2020 года) для окончания досудебного расследования.

Петр Дыминский был известный во Львове как олигарх, владелец ФК "Карпаты" и ИА ZIK. Но в середине 2019 он продал свой медиахолдинг соратнику куму Путина Виктора Медведчука - Тарасу Козаку. А уже в 2020 передал долю ФК "Карпаты" своему приближенному Олегу Смалийчуку.