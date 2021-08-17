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среда, 18 августа 2021 05:35

Миллионер скрылся с места смертельного ДТП

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18 августа проходит четыре года со дня гибели 31-летней Натальи Трилы из села Ямельня Яворивского района Львовской области.

Автор: facebook.com/rozsliduvaniaNataliaTrila
  Opel Astra Натальи Трилы на трассе Львов - Краковец на большой скорости протаранил Mercedes-Benz S65 AMG бизнесмена-миллионера Петра Дыминского. Машину Натальи отбросило на 40 м. Внедорожник влетел в дерево
Opel Astra Натальи Трилы на трассе Львов - Краковец на большой скорости протаранил Mercedes-Benz S65 AMG бизнесмена-миллионера Петра Дыминского. Машину Натальи отбросило на 40 м. Внедорожник влетел в дерево

Ее Opel протаранил Mercedes-AMG S65, за его рулем был Петр Дыминский, тогдашний владелец футбольного клуба "Карпаты" и телеканала ZIK, по словам очевидцев. После столкновения сел в машину сопровождения и поехал. Охранник Андрей Борщ остался на месте ДТП. Mercedes управлял он, заявил полиции.

Автор: hromadske.ua
  Бизнесмен Петр Дыминский за рулем внедорожника совершил смертельную аварию. С тех пор скрывается за границей
Бизнесмен Петр Дыминский за рулем внедорожника совершил смертельную аварию. С тех пор скрывается за границей

19 августа 2017 года Борщу сообщили о подозрении и взяли под стражу. В декабре 2017 года Генпрокуратура закрыла дело, где фигурировал Борщ, за отсутствие состава преступления. И в тот же день получила разрешение суда на задержание Дыминского и избрании ему меры пресечения - содержание под стражей. С тех пор он находится в розыске.

Автор: Leopolis.news
  Бизнесмен Петр Дыминский сразу после аварии вышел из авто. На фото - справа в белой рубашке
Бизнесмен Петр Дыминский сразу после аварии вышел из авто. На фото - справа в белой рубашке

В прошлом году суд обязал следователей завершить досудебное расследование до 15 августа. Подробности дела в последнее время не обнародуют.

Известно, что Галицкий районный суд Львова оправдал двух охранников бизнесмена , подозреваемых в даче ложных показаний по делу о ДТП,. Соответствующие приговоры суд принял 7 декабря и 9 декабря прошлого года.

В частности, в одном из оправдательных приговоров суд отметил, что оценить ложность показаний охранника объективно невозможно. Поскольку еще нет приговора суда по делу о ДТП, а следовательно, не с чем сравнивать его показания.

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Кроме того, суд признал "ненадлежащими и недопустимыми" доказательства, приведенные стороной обвинения - копию протокола осмотра места ДТП и его схему, - поскольку "большинство страниц этого документа не читается".

Так же суд отклонил приобщены к делу экспертизу ДНК на внутренней обивке автомобиля, которая сбила человека: она, по мнению суда, опровергает предыдущие, а те тоже не смогли окончательно установить, что именно Петр Дыминский был за рулем в момент аварии.

Автор: Leopolis.news
  Дыминский находится в розыске. Заочно ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей
Дыминский находится в розыске. Заочно ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей

Третьего охранника суд оправдал раньше - 12 ноября. Его так же обвиняли в даче ложных показаний. Свое решение суд основывал на выводах полиграфической экспертизы.

Петр Дыминский был известен во Львове как олигарх, владелец ФК "Карпаты" и ИА ZIK. Но в середине 2019 года он продал свой медиахолдинг соратнику кума Путина Виктора Медведчука - Тарасу Козаку. А уже в 2020 году передал долю ФК "Карпаты" своему приближенному Олегу Смалийчуку.

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Дата
18
августа

Миллионер скрылся с места смертельного ДТП

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