Микроавтобус с пассажирами влетел в грузовик: пострадали дети

В Николаеве микроавтобус с пассажирами влетел в припаркованный на обочине грузовик.
Авария произошла на ул. Троицкой, восемь пассажиров получили телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.
"Восемь пассажиров микроавтобуса, среди которых четверо несовершеннолетних в возрасте 12 - 16 лет, получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение", - рассказали правоохранители.
Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. Статья предусматривает ограничение свободы до трех лет.
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В результате ДТП погиб волонтер, ветеран АТО 37-летний Виктор Штурмак. Авария произошла на въезде в город Долина Ивано-Франковской области.
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