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четверг, 04 октября 2018 19:04

Микроавтобус с пассажирами влетел в грузовик: пострадали дети

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  В Николаеве произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. Фото: Нацполиция
В Николаеве произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. Фото: Нацполиция

В Николаеве микроавтобус с пассажирами влетел в припаркованный на обочине грузовик.

Авария произошла на ул. Троицкой, восемь пассажиров получили телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

"Восемь пассажиров микроавтобуса, среди которых четверо несовершеннолетних в возрасте 12 - 16 лет, получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение", - рассказали правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. Статья предусматривает ограничение свободы до трех лет.

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  В Николаеве произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. Фото: Нацполиция
В Николаеве произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. Фото: Нацполиция

В результате ДТП погиб волонтер, ветеран АТО 37-летний Виктор Штурмак. Авария произошла на въезде в город Долина Ивано-Франковской области.

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Дата
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