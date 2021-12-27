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понедельник, 27 декабря 2021 11:03

Микроавтобус с пассажирами попал в ужасную аварию, много пострадавших

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  На трассе Одесса-Николаев столкнулись микроавтобус и легковушка. Фото: Нацполиция
На трассе Одесса-Николаев столкнулись микроавтобус и легковушка. Фото: Нацполиция

На трассе Одесса-Николаев рейсовый микроавтобус Mercedes выехал на встречную полосу движения и столкнулся с легковушкой BMW.

В результате аварии микроавтобус перевернулся. Пострадали 6 человек, их госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за водителя Mercedes, который не справился с управлением. На момент аварии в микроавтобусе находилось 11 пассажиров.

"Авария произошла на 35 км автодороги "Одесса-Николаев", в больницу с разными травмами доставили обоих водителей и четырех пассажиров микроавтобуса", - говорится в сообщении.

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Пока правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

 

В Николаеве столкнулись легковушка и грузовик, погибли два человека. Авария произошла около полуночи на улице Херсонское Шоссе.

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