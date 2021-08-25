Микроавтобус налетел на отбойник на трассе: фото смертельного ДТП

Фото: rv.npu.gov.ua

Вблизи села Птича в Ровенской области микроавтобус Renault Trafiс налетел на металлический отбойник. Двое погибших. Информацию о травмированных уточняют.

Авария произошла на трассе Киев - Чоп сегодня, 25 августа, около 08:30, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Предварительно, водитель Renault Trafiс не справился с управлением и столкнулся с металлическим отбойником. На месте происшествия работают следователи, спасатели и патрульные полицейские", - сказано в сообщении.

Решают вопрос об открытии уголовного производства.

Вблизи поселка Ярмолинцы Хмельницкой области автомобиль Renault Kangoo прошил отбойник. В результате ДТП 40-летняя женщина от травм погибла на месте, ее 43-летнего мужа в тяжелом состоянии госпитализировали. Дети 10 и 17 лет не пострадали.